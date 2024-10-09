На Украине рассказали об отправке на фронт пожилых и больных мужчин

Военный психолог Козинчук: в пехоту ВСУ отправляют старых и больных украинцев

На Украине сохраняется сложная ситуация с мобилизацией в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом рассказал украинский военный психолог Андрей Козинчук, передает ТАСС.

«Относительно мобилизации: все плохо. По крайней мере в пехотных подразделениях, хотя именно они сдерживают противника. Туда отправляют старых и больных», — отметил Козинчук.

Военный психолог уточнил, что отправлять в пехоту молодых украинцев запрещено. Он также назвал вопрос мобилизации «политически чувствительным».

Ранее пленный украинский военный Юрий Марсюк рассказал о мобилизации в ВСУ инвалидов без рук и ног. По его словам, из-за острой нехватки личного состава командование украинской армии начало формировать соединения, полностью или почти полностью укомплектованные людьми с серьезными ограничениями в мобильности.