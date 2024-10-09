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13:40, 9 октября 2024Мир

Названа цель израильского удара по Сирии

NYT: целью удара Израиля по Дамаску был высокопоставленный чиновник «Хезболлы»

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Целью удара Израиля по Дамаску был высокопоставленный представитель ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники из числа израильских чиновников.

«Удар по столице Сирии, Дамаску, был попыткой ликвидировать высокопоставленного чиновника "Хезболла", причастного к контрабанде оружия», — утверждается в публикации.

По данным издания, в настоящее время неизвестно, остался ли в живых после израильской атаки представитель ливанского движения.

8 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по жилому зданию в Дамаске. В результате атаки есть раненые.

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      Елизавета Мытарева
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