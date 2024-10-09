Посол Израиля заявила о контактах между Москвой и Тель-Авивом по ситуации в Ливане

Посол Израиля в РФ: Израиль и Россия поддерживают контакты по ситуации в Ливане

Москва и Тель-Авив поддерживают контакты по текущей ситуации на фоне обострения с Ливаном. Об этом заявила ТАСС посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

«Эти контакты в основном ведутся здесь в Москве от моего лица. Это мои контакты с руководством и с представителями МИД и других ведомств РФ», — сказала дипломат.

Ранее посол Ливана в России Шауки Бу Нассар заявил, что Бейрут запросил у Москвы дипломатическую помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Он уточнил, что попросил активизировать дипломатические усилия и контактировать со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами на Ближнем Востоке и во всем мире, включая ООН и другие международные организации.

Дипломат также понадеялся, что Россия продолжит поставлять Ливану гуманитарную помощь, так как, по его мнению, конфликт с Израилем завершится нескоро.