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12:58, 9 октября 2024Мир

Посол Израиля заявила о контактах между Москвой и Тель-Авивом по ситуации в Ливане

Посол Израиля в РФ: Израиль и Россия поддерживают контакты по ситуации в Ливане

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Москва и Тель-Авив поддерживают контакты по текущей ситуации на фоне обострения с Ливаном. Об этом заявила ТАСС посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

«Эти контакты в основном ведутся здесь в Москве от моего лица. Это мои контакты с руководством и с представителями МИД и других ведомств РФ», — сказала дипломат.

Ранее посол Ливана в России Шауки Бу Нассар заявил, что Бейрут запросил у Москвы дипломатическую помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Он уточнил, что попросил активизировать дипломатические усилия и контактировать со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами на Ближнем Востоке и во всем мире, включая ООН и другие международные организации.

Дипломат также понадеялся, что Россия продолжит поставлять Ливану гуманитарную помощь, так как, по его мнению, конфликт с Израилем завершится нескоро.

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      Виктория Кондратьева
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