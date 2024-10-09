Россия осудила удар Израиля по зданию в Дамаске

Захарова: Россия осуждает удар Израиля по зданию в Дамаске

Россия осуждает удар Израиля по многоэтажному жилому дому в густонаселенном районе Дамаска. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что действия Тель-Авива являются грубым нарушением суверенитета Сирии. «Возмутительно, что подобные действия превратились, буквально, в рутинную практику, применяемую к Сирии, Ливану, сектору Газа. Мы вновь призываем израильскую сторону к уважению суверенитета государств и следованию базовым нормам международного права», — сказала официальный представитель МИД.

Ранее стало известно, что целью удара Израиля по Дамаску был высокопоставленный представитель ливанского шиитского движения «Хезболла», причастный к контрабанде оружия. В настоящее время неизвестно, остался ли в живых после израильской атаки представитель ливанского движения.