Сбежавшую из России звезду «Т-34» оштрафовали по закону об иноагентах

Уехавшего из России Семена Трескунова оштрафовали по закону об иноагентах

Актера Семена Трескунова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который покинул Россию в 2022 году, оштрафовали по закону об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции».

Как сообщает канал, артиста, известного по работе в фильмах «Призрак», «Т-34» и других известных проектах, признали виновным в нарушении части 4 статьи 9.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Штраф составил 40 тысяч рублей.

С началом специальной военной операции Семен уехал в Израиль и принял местное гражданство. Позже актер переехал в Испанию, где проживает до сих пор.

Ранее сообщалось, что артист находится в поисках работы в Европе ради выживания.