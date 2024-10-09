Сенаторы одобрили закон о продлении срока службы главы Следственного комитета России

Совфед одобрил закон о продлении срока службы главы СК России

Совет Федерации одобрил закон о продлении срока службы председателя Следственного комитета России после достижения им предельного возраста (70 лет). Об этом сообщает ТАСС.

Документ был подготовлен по инициативе президента России Владимира Путина, который может продлить срок пребывания на должности по достижении предельного возраста.

Ведомство возглавляет Александр Бастрыкин, которому исполнился 71 год. Он занял этот пост в 2011 году.

26 сентября Госдума приняла этот законопроект сразу в трех чтениях. Глава государства внес документ на рассмотрение в парламент 23 сентября.