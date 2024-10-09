Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:46, 9 октября 2024Силовые структуры

Сенаторы одобрили закон о продлении срока службы главы Следственного комитета России

Совфед одобрил закон о продлении срока службы главы СК России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон о продлении срока службы председателя Следственного комитета России после достижения им предельного возраста (70 лет). Об этом сообщает ТАСС.

Документ был подготовлен по инициативе президента России Владимира Путина, который может продлить срок пребывания на должности по достижении предельного возраста.

Ведомство возглавляет Александр Бастрыкин, которому исполнился 71 год. Он занял этот пост в 2011 году.

26 сентября Госдума приняла этот законопроект сразу в трех чтениях. Глава государства внес документ на рассмотрение в парламент 23 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Российская школьница расправилась с двумя маленькими сестрами. Что известно о трагедии в Тольятти?

      Российскую школьницу после расправы над сестрами отправили на экспертизу

      Оксана Самойлова снялась в нижнем белье

      Россиянин скрыл в автомобильном двигателе 23 килограмма наркотиков и попался

      В МИД раскрыли отношение ООН к «мирному плану» Зеленского

      В МИД России высказались о включении Японии и Германии в состав СБ ООН

      Россиянин лишился 1,3 миллиона рублей из-за сна об СВО

      Потери российского бизнеса из-за сдерживания цен на яйца оценили

      Российский подросток расправился с женщиной в ее квартире

      100-летняя женщина поделилась секретом долголетия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше