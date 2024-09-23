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18:56, 23 сентября 2024Силовые структуры

Путин предложил разрешить продление срока службы главы СКР после 70 лет

Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления срока службы главы СКР

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий возможность продления срока пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ (СКР), достигшего 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, срок службы главы СКР может быть продлен главой государства. Текст документа опубликован в базе нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об отправке на военную службу обвиняемых. Законопроект даст возможность обвиняемым в период мобилизации, военного положения и в военное время заключать контракт с Минобороны.

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