Туристам на Бали пригрозили пожизненным сроком в тюрьме из-за одного правила

The Mirror: туристам на Бали пригрозили сроком за нарушение правил пребывания

Иностранным туристам на индонезийском острове Бали пригрозили долгим сроком в тюрьме за нарушение правил пребывания в стране. Об этом сообщает The Mirror.

Так, из-за ужесточившихся мер по борьбе с иммиграцией власти курортного острова будут тщательнее следить за сроками нахождения иностранцев в стране. Раньше задержавшимся в Индонезии отдыхающим грозило от шести месяцев до года за решеткой, однако теперь они могут угодить в тюрьму на 20 лет или даже пожизненно.

По словам директора иммиграционной службы страны Силми Карим, к нарушителям будет проявляться «нулевая терпимость». «По сути, мы хотим гарантировать, что Индонезия станет комфортным местом для туристов и иностранных инвесторов, которые соблюдают правила», — указал он.

Ранее российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал на Бали и раскрыл минимальную зарплату для комфортной жизни на популярном острове. По словам автора публикации, для жизни на индонезийском острове одному достаточно 60 тысяч рублей в месяц.