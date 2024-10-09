В Брянской области сбили еще четыре беспилотника

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили еще 4 украинских БПЛА в Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа на территории Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Богомаз.

«Экстренные и оперативные службы работают на местах», — добавил губернатор.

Всего в ночь с 8 на 9 октября над территорией Брянской области было перехвачено и уничтожено 12 дронов, в предыдущую массированную атаку Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по региону шесть дронов одновременно. Сведений о пострадавших не поступало, оперативные и экстренные службы работают на месте.