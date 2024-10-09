В Кремле назвали оскорбления в адрес Путина частью политической культуры США

Песков: оскорбления в адрес Путина являются частью политической культуры США

Использование оскорбительного лексикона со стороны властей США в адрес президента России Владимира Путина является частью американской политической культуры. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, представителям американского истеблишмента не хватает «внутреннего чувства такта». «Здесь можно только выразить сожаление», — сказал Песков, отметив, что Путин не позволял себе опускаться до использования оскорбительной риторики в адрес кого бы то ни было, «даже в адрес руководителей недружественных государств».

Ранее Камала Харрис раскритиковала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые указаны в книге американского журналиста Боба Вудворта «Война». Она также оскорбила Владимира Путина, назвав российского лидера «диктатором-убийцей».