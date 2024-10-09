В российском регионе увеличили размер выплаты за подписание контракта с Минобороны

В Ростовской области увеличили размер выплаты за подписание контракта с МО

В Ростовской области увеличили размер выплаты за подписание контракта с Минобороны России. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram.

Так, граждане РФ и иностранцы, которые заключат контракт в период с 10 октября по 30 ноября на срок не менее года, получат единовременно 1,3 миллиона рублей. «Таким образом, общая сумма единовременной выплаты для таких контрактников составит 1,7 миллиона рублей», — написал губернатор, вероятно, имея в виду и 400 тысяч рублей, которые полагаются новобранцам из федерального бюджета.

В сообщении Голубев не упомянул о специальной военной операции. Он указал, что речь идет о прохождении службы в резервных формированиях. Однако о каких конкретных подразделениях может идти речь, глава региона не уточнил.

Ранее в Мурманской области увеличили размер выплаты за участие в спецоперации. С 23 сентября тем, кто заключил контракт с Минобороны в Мурманской области, власти региона будут выплачивать 400 тысяч рублей. Еще 400 тысяч рублей добровольцы будут получать от государства.