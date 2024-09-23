Еще в одном регионе России увеличили размер выплаты за участие в СВО

В Мурманской области увеличили размер выплаты новобранцам СВО

В Мурманской области увеличили размер выплаты новобранцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в Telegram.

С 23 сентября тем, кто заключил контракт с Минобороны в Мурманской области, власти региона будут выплачивать 400 тысяч рублей.

31 июля президент России Владимир Путин рекомендовал регионам выплачивать новобранцам СВО не менее 400 тысяч рублей. Еще 400 тысяч рублей добровольцы будут получать за счет государства.

Летом 2024 года ряд регионов уже повысил выплаты добровольцам СВО. Так, в Москве, начиная с 23 июля, новобранцы будут получать 1,9 миллиона рублей. Уже осенью сразу в полтора раза выплаты при заключении контракта с Минобороны повысили в Калужской области.