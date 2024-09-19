В российском регионе в полтора раза увеличили выплату за участие в СВО

В Калужской области увеличили выплату для новобранцев СВО

В Калужской области увеличили выплату для новобранцев специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram.

Теперь каждый ушедший на СВО боец будет получать от Калужской области 600 тысяч рублей, ранее эта цифра составляла 400 тысяч рублей — таким образом, региональная выплата увеличилась в полтора раза.

Еще 400 тысяч рублей бойцам выплатят из федерального бюджета, а 100 — из муниципального. Всего ушедшие на спецоперацию из Калужской области военнослужащие получат 1 миллион 100 тысяч рублей.

Летом 2024 года ряд российских регионов увеличили размер единовременных выплат участникам СВО. Так, заключившие контракт в Москве начиная с 23 июля разово получат 1,9 миллиона рублей. Общая сумма выплат ушедшему на службу из Москвы контрактнику составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы.