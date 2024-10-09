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14:40, 9 октября 2024Мир

В Сербии рассказали о подготовке покушения на премьера Венгрии

Зампред правительства Сербии Вулин: на Орбана готовилось покушение
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: mod_russia / Globallookpress.com

На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовилось покушение. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».

Вулин отметил, что в последнее время были совершены покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также не стало бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси.

«Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер­-министра Венгрии Виктора Орбана», — сообщил зампред правительства Сербии.

По словам Вулина, угроза жизни и безопасности «неугодных Западу политиков» является «далеко не случайностью». Он отметил, что все из них выступали за начало мирных переговоров по Украине.

В августе Вулин заявил, что после покушений на Фицо и Трампа президент Сербии Александр Вучич также находится в опасности.

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      Елизавета Мытарева
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