В Сербии рассказали о подготовке покушения на премьера Венгрии

Зампред правительства Сербии Вулин: на Орбана готовилось покушение

На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовилось покушение. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».

Вулин отметил, что в последнее время были совершены покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также не стало бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси.

«Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер­-министра Венгрии Виктора Орбана», — сообщил зампред правительства Сербии.

По словам Вулина, угроза жизни и безопасности «неугодных Западу политиков» является «далеко не случайностью». Он отметил, что все из них выступали за начало мирных переговоров по Украине.

В августе Вулин заявил, что после покушений на Фицо и Трампа президент Сербии Александр Вучич также находится в опасности.