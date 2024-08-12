В Сербии назвали следующую цель после покушений на Фицо и Трампа

Вице-премьер Сербии Вулин назвал Вучича следующей целью после покушения на Фицо

После покушений на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-главу США Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич также находится в опасности, заявил вице-премьер страны Александр Вулин. В интервью РИА Новости он объяснил, почему Вучича могут выбрать следующей целью для покушения.

«Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич. Потому что со всеми, кто выступает за мирное решение по Украине, что-то происходит, кто-то в них стреляет», — заявил он.

Ранее Вулин рассказал, что Россия и Украина могли заключить мирное соглашение весной 2022 года и положить конец конфликту, однако этого не случилось из-за вмешательства Запада, которому было невыгодно перемирие.

До этого вице-премьер сообщил, что для Сербии БРИКС стал шансом и реальной альтернативой Европейскому союзу (ЕС). По его словам, БРИКС ничего не требует от Белграда и может предложить больше, чем он просит.