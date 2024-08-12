В Сербии назвали БРИКС альтернативой Евросоюзу

Вице-премьер Сербии Вулин: БРИКС стал реальной альтернативой Евросоюзу

Для Сербии БРИКС стал шансом и реальной альтернативой Европейскому союзу (ЕС). Об этом агентству РИА Новости заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

По его словам, БРИКС ничего не требует от Белграда и может предложить «больше, чем мы просим», в то время как ЕС требует «всего», но нет уверенности в том, что Брюссель что-либо предложит в ответ.

«БРИКС — это наш шанс и реальная альтернатива. Я очень четко выступаю за то, чтобы Сербия очень хорошо рассмотрела все возможности БРИКС и как можно более тесное сотрудничество со странами-членами организации», — сказал Вулин.

Ранее Александр Вулин заявил, что власти Сербии ожидают официального приглашения на саммит БРИКС в Казани. По его словам, он лично очень хотел бы участвовать в работе форума.