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08:26, 12 августа 2024Мир

В Сербии назвали БРИКС альтернативой Евросоюзу

Вице-премьер Сербии Вулин: БРИКС стал реальной альтернативой Евросоюзу

Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

Для Сербии БРИКС стал шансом и реальной альтернативой Европейскому союзу (ЕС). Об этом агентству РИА Новости заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

По его словам, БРИКС ничего не требует от Белграда и может предложить «больше, чем мы просим», в то время как ЕС требует «всего», но нет уверенности в том, что Брюссель что-либо предложит в ответ.

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«БРИКС — это наш шанс и реальная альтернатива. Я очень четко выступаю за то, чтобы Сербия очень хорошо рассмотрела все возможности БРИКС и как можно более тесное сотрудничество со странами-членами организации», — сказал Вулин.

Ранее Александр Вулин заявил, что власти Сербии ожидают официального приглашения на саммит БРИКС в Казани. По его словам, он лично очень хотел бы участвовать в работе форума.

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      Артём Верейкин
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