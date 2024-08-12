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07:35, 12 августа 2024Мир

Сербия заявила об ожидании приглашения на саммит БРИКС

Вице-премьер Сербии Вулин заявил об ожидании приглашения на саммит БРИКС

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Власти Сербии ожидают официального приглашения на саммит БРИКС в Казани. Об этом агентству РИА Новости заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

«Что касается БРИКС, то в ближайшие дни мы ожидаем формальное приглашение, я хотел бы участвовать в работе форума», — сказал заместитель главы правительства республики.

XIV Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Россия, которая является страной-председателем организации в 2024 году, примет саммит объединения на своей территории в третий раз.

Ранее Александар Вулин заявил, что Олимпийские игры в Париже и Игры БРИКС в Казани показали разницу между цивилизациями нового Запада и нового Востока. Он подчеркнул, что в Казани спортсмены выступали под своими национальными флагами, а народные игры состоялись без сатанинских символов.

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      Артём Верейкин
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