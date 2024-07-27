В Сербии сравнили Олимпиаду в Париже и Игры БРИКС в Казани

В Сербии заявили, что ОИ в Париже и Игры БРИКС показали разницу цивилизаций

Вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Олимпийские игры в Париже и Игры БРИКС в Казани показали разницу цивилизаций. Он призвал соотечественников определиться, принадлежат ли они к цивилизации, показанной во Франции, или к миру, продемонстрированному в России, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

«Если одно событие должно объяснить разницу и причину столкновения цивилизации нового Запада и цивилизации нового Востока, то это открытие Олимпиады в Париже и открытие Игр БРИКС в Казани. В Париже Мария-Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отсеченную голову. Больной человек, который все это поставил, "Тайную вечерю" представляет как сцену из порнофильма», — сравнил Вулин.

По словам вице-премьера Сербии, в Казани спортсмены выступали под своими национальными флагами, а народные игры состоялись без сатанинских символов. «Сербы, какой цивилизации вы принадлежите? Сербы, что вам еще непонятно?» — задал вопрос политик.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Она назвала мероприятие жуткой мерзостью, а его организаторов — безбожниками. Она призналась, что не хочет комментировать данное событие.