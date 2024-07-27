Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:48, 27 июля 2024Мир

В Сербии сравнили Олимпиаду в Париже и Игры БРИКС в Казани

В Сербии заявили, что ОИ в Париже и Игры БРИКС показали разницу цивилизаций

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Олимпийские игры в Париже и Игры БРИКС в Казани показали разницу цивилизаций. Он призвал соотечественников определиться, принадлежат ли они к цивилизации, показанной во Франции, или к миру, продемонстрированному в России, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

«Если одно событие должно объяснить разницу и причину столкновения цивилизации нового Запада и цивилизации нового Востока, то это открытие Олимпиады в Париже и открытие Игр БРИКС в Казани. В Париже Мария-Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отсеченную голову. Больной человек, который все это поставил, "Тайную вечерю" представляет как сцену из порнофильма», — сравнил Вулин.

По словам вице-премьера Сербии, в Казани спортсмены выступали под своими национальными флагами, а народные игры состоялись без сатанинских символов. «Сербы, какой цивилизации вы принадлежите? Сербы, что вам еще непонятно?» — задал вопрос политик.

Материалы по теме:
Белорусскую бегунью исключили из олимпийской сборной после критики в адрес чиновников. Ее хотели насильно вывезти в Минск
Белорусскую бегунью исключили из олимпийской сборной после критики в адрес чиновников.Ее хотели насильно вывезти в Минск
1 августа 2021
«Люди не в курсе нашей тяжелой работы» Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
8 августа 2021

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Она назвала мероприятие жуткой мерзостью, а его организаторов — безбожниками. Она призналась, что не хочет комментировать данное событие.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет общей морали». Орбан высказался об открытии Олимпиады и растущей поддержке России в мире

      В Олимпийской деревне умер тренер

      «Хезболла» отвергла обвинения Израиля в ударе по поселку на Голанах

      «Хезболла» выпустила ракету по Израилю

      РПЦ заявила о «контркультуре безбожия» в Европе после открытия Олимпиады в Париже

      Командующий китайскими ВМС прибыл в Россию для участия в военно-морском параде

      В Сербии сравнили Олимпиаду в Париже и Игры БРИКС в Казани

      Раскрыты последствия падения бомбардировщика Су-34 в Волгоградской области

      В Молдавии осудили референдум по евроинтеграции

      «Зенит» одержал разгромную победу в матче РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше