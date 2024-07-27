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17:47, 27 июля 2024Спорт

Вяльбе одной фразой оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Елена Вяльбе раскритиковала церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе раскритиковала церемонию. Она назвала мероприятие жуткой мерзостью, а его организаторов — безбожниками. Она призналась, что не хочет комментировать данное событие.

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Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. В греческих СМИ ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю. Мероприятие также раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С похожим мнением выступил американский миллиардер Илон Маск.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.

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      Андрей Стрельцов
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