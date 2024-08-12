Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:57, 12 августа 2024Мир

В Сербии заявили о возможности заключения мира по Украине в 2022 году

Вице-премьер Сербии Вулин: мир по Украине могли заключить весной 2022 года
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Россия и Украина могли заключить мирное соглашение весной 2022 года и положить конец конфликту, однако этого не случилось из-за вмешательства Запада, которому было невыгодно перемирие. Об этом агентству РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Мир на Украине мог быть достигнут еще на переговорах в Стамбуле, в самом начале спецоперации (СВО). Но этого не произошло, потому что решение о мире на Украине принимают страны и политики не с Украины, которые хотят воевать с Россией до последнего украинца», — сказал политик.

Мирные переговоры в Стамбуле прошли в марте 2022 года. Западные страны тогда предложили Киеву отказаться от заключения мира с Москвой, пообещав оказать Украине серьезную военную и финансовую поддержку.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался о сроках начала переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он не исключил возможность начала подобного взаимодействия осенью 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили застолье в мордовской колонии. ФСИН проводит проверку банкета

      Россиянин проехал тысячи километров на велосипеде и добрался до Люксембурга

      Госсекретарь СБ Белоруссии встретится с Шойгу в Москве

      Воспитательница сломала руку ребенку в российском детском саду и попала на видео

      В Сербии назвали следующую цель после покушений на Фицо и Трампа

      Россия резко нарастила поставки продукции в одну страну

      Замначальника таможенного поста в российском городе обвинили во взяточничестве

      Мужчина занялся сексом с лучшей подругой и пожалел об опрометчивом поступке

      Израиль начал подготовку инфраструктуры к атакам Ирана

      В Сербии назвали БРИКС альтернативой Евросоюзу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше