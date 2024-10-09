Захарова заявила о сохранении организованности «Хезболлы» под натиском Израиля

Захарова: «Хезболла» не утратила управляемость после вторжения Израиля в Ливан

Ливанская радикальная исламистская группировка шиитского толка «Хезболла» не утратила организованность и управляемость после начала вторжения Израиля в Ливан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«"Хезболла", включая ее военное крыло, не утратила управляемость, проявляет и организованность. При этом нужно видеть, к какому количеству жертв среди мирного гражданского населения приводят эти боестолкновения», — сказала она.

По словам дипломата, все рейды израильской армии заканчиваются ожесточенным сопротивлением боевиков «Хезболлы» и «чувствительными потерями».

Ранее Захарова заявила, что Россия осуждает масштабное вторжение Израиля на ливанскую территорию, а также «неизбирательные израильские удары по жилым районам».