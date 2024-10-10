Армия России уничтожила две единицы техники ВСУ стоимостью почти в два миллиарда рублей

МО РФ: ВС России поразили две пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ в зоне СВО

Армия России уничтожила в зоне специальной военной операции (СВО) две единицы техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоимостью почти в два миллиарда рублей. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, за минувшие сутки российским военным удалось поразить две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot ВСУ. Стоимость каждой из них оценивается в 10 миллионов долларов, а обе в пересчете на рубли стоят более 1,9 миллиарда.

Кроме того, как рассказали журналистам в Минобороны, за сутки ВСУ также лишились кабины боевого управления AN/MSQ-104 и многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-65. Удары по всей перечисленной технике наносились беспилотниками, ракетами и артиллерией.