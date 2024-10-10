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12:38, 10 октября 2024Ценности

Дочь Синди Кроуфорд вышла в свет в откровенном топе

Модель Кайя Гербер посетила показ фильма в черном кружевном топе

Фото: Tatiana / BACKGRID / Legion-Media

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

23-летняя манекенщица посетила показ фильма «Субботним вечером» в Нью-Йорке в черном классическом костюме с брюками и пиджаком. При этом последний звезда расстегнула, демонстрируя топ из кружева с глубоким декольте. В качестве обуви она выбрала остроносые туфли на каблуках.

Кроме того, модель распустила завитые в локоны темные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

В сентябре дочь Синди Кроуфорд повторила культовый образ модели 30-летней давности. В данном наряде была ее мать на церемонии вручения премии «Оскар» в 1993 году.

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      Карина Черных
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