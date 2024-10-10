Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 10 октября 2024Бывший СССР

Минобороны показало уничтожение французской артиллерийской установки ВСУ под Харьковом

МО России показало уничтожение «Ланцетом» САУ Caesar ВСУ в Харьковской области

Российские военные поразили в Харьковской области французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения военной техники показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«После подтверждения точных координат места нахождения САУ противника было принято решение о точечном огневом воздействии», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

На опубликованных МО России кадрах запечатлен момент удара по цели с последующим взрывом. Для атаки военнослужащие армии России применили барражирующий боеприпас «Ланцет».

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео удара Вооруженных сил России по мосту через канал Северский Донецк — Донбасс. Для этого российские военные использовали бомбардировщик Су-34 и ракету Х-38.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      Беспилотник ВСУ атаковал пожарных в Лисичанске

      В ООН раскрыли методы пыток Израиля и палестинских боевиков

      Карди Би похвасталась коллекцией сумок на 194 миллиона рублей

      Стало известно об ударе по контейнеровозу в порту Одессы

      На Западе назвали условие эскалации со стороны НАТО в конфликте на Украине

      В Донецке вблизи образовательной организации сбили дрон ВСУ

      Российская пенсионерка поверила «силовикам» и осталась без дома

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

      Минобороны показало уничтожение французской артиллерийской установки ВСУ под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше