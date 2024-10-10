Минобороны показало уничтожение французской артиллерийской установки ВСУ под Харьковом

МО России показало уничтожение «Ланцетом» САУ Caesar ВСУ в Харьковской области

Российские военные поразили в Харьковской области французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения военной техники показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«После подтверждения точных координат места нахождения САУ противника было принято решение о точечном огневом воздействии», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

На опубликованных МО России кадрах запечатлен момент удара по цели с последующим взрывом. Для атаки военнослужащие армии России применили барражирующий боеприпас «Ланцет».

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео удара Вооруженных сил России по мосту через канал Северский Донецк — Донбасс. Для этого российские военные использовали бомбардировщик Су-34 и ракету Х-38.