На Украине предрекли Зеленскому проблемы из-за «плана победы»

«Страна.ua»: Зеленского ждут политические проблемы из-за «плана победы»

Президента Украины Владимира Зеленского ждут политические проблемы из-за его «плана победы». Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Собеседник издания предрек Зеленскому проблемы из-за «плана победы» в случае провала инициативы. Он сравнил позицию властей Украины с игрой в «пан или пропал» из-за вопросов к адекватности оценки ситуации.

Дипломат отметил, что ухудшение ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины приведет к росту недовольства политиком внутри страны. «И это может иметь и для него крайне серьезные политические последствия», — подчеркнул источник издания.

Ранее советник Офиса президента Украины Дмитрий Литвин опроверг готовность Киева к прекращению огня. По его словам, переговоры с партнерами по усилению позиций Украины продолжаются на основе «формулы мира» Зеленского.