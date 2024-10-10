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09:33, 10 октября 2024Забота о себе

Названы указывающие на раннюю менопаузу признаки

Фото: Shutterstock / Fotodom

На раннюю менопаузу может указывать как нерегулярный или обильный цикл, так и низкий уровень железа в организме, а также некоторые другие признаки. Их изданию HuffPost перечислила эксперт по женскому здоровью и диетолог Эмма Бардвелл.

Ранней считается менопауза, которая начинается в возрасте около 40 лет, рассказала специалистка. По ее словам, из-за колебания уровня гормонов цикл становится нерегулярным, а кровотечение — обильным. При этом длительные и обильные менструации приводят к ускоренной потере железа, что может вызвать его дефицит в организме, предупредила Бардвелл.

Еще одним неявным признаком ранней менопаузы эксперт назвала постоянную усталость. «В этот период уровни эстрогена и прогестерона в организме начинают колебаться. Эти колебания и вызывают симптомы, которые могут привести к переутомлению», — объяснила Бардвелл. Она уточнила, что менопауза часто сопровождается прерывистым сном, в результате чего женщины просыпаются измученными и в течение дня ощущают усталость и вялость.

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Также, по словам эксперта, из-за снижения уровня половых гормонов появляются боли в суставах и мышцах, могут развиться такие заболевания, как артрит, синдром запястного канала, фасциит (боль в нижней части стопы, вокруг пятки). Кроме того, признаком менопаузы могут быть заболевания щитовидной железы. Бардвелл отметила, что снижение функции этого органа встречается у женщин в этот период в десять раз чаще.

Ранее акушер-гинеколог клиники Инесса Саакян раскрыла способы избавиться от сухости влагалища в менопаузу. Она посоветовала женщинам пользоваться лубрикантами и вагинальными увлажнителями.

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      Наталья Обрядина
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