Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:52, 10 октября 2024Мир

Небензя оценил отношение Израиля к гибели гражданских

Небензя: Израиль воспринимает гибель гражданских как сопутствующий ущерб
СюжетНаселение России:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Израиль относится к гибели гражданского населения, как к «сопутствующему ущербу». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, еврейское государство, нанося удары по Ливану, попирает принципы международного гуманитарного права. «Власти Западного Иерусалима (...) рассматривают потери среди гражданского населения как некий сопутствующий ущерб в духе "лес рубят — щепки летят"», — заявил Небензя.

Ранее Израиль обстрелял объект на территории штаба миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). По позициям миссии нанесли три удара, один из которых пришелся на наблюдательную вышку. В результате атаки пострадали два миротворца.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил о «прорывах по всему фронту» в Курской области

      Россияне рассказали о жизни с «биполяркой». Как дружба помогает им преодолевать трудности?

      Реклама

      Российская компания запустит 28 спутников

      Алаудинов рассказал о панике ВСУ в Курской области

      Холанд побил державшийся 92 года рекорд сборной Норвегии

      Иран пригрозил Саудовской Аравии войной из-за Израиля

      Небензя оценил отношение Израиля к гибели гражданских

      Северное сияние началось над Россией после сильной магнитной бури

      Зеленский захотел провести саммит по Украине через несколько дней после отказа от него

      На Украине не смогут запустить заявленный Зеленским гигаватт мощности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше