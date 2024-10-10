Небензя оценил отношение Израиля к гибели гражданских

Небензя: Израиль воспринимает гибель гражданских как сопутствующий ущерб

Израиль относится к гибели гражданского населения, как к «сопутствующему ущербу». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, еврейское государство, нанося удары по Ливану, попирает принципы международного гуманитарного права. «Власти Западного Иерусалима (...) рассматривают потери среди гражданского населения как некий сопутствующий ущерб в духе "лес рубят — щепки летят"», — заявил Небензя.

Ранее Израиль обстрелял объект на территории штаба миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). По позициям миссии нанесли три удара, один из которых пришелся на наблюдательную вышку. В результате атаки пострадали два миротворца.