Северное сияние началось над Россией после сильной магнитной бури

Над Россией после сильной магнитной бури началось северное сияние

Над Россией 10 октября после сильной магнитной бури началось северное сияние. Об этом сообщает РБК.

Как следует из данных Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, буре был присвоен третий уровень (G3). По прогнозам специалистов, она продлится по меньшей мере еще двое суток. В результате жители большинства регионов России могут насладиться атмосферным явлением.

Ранее аналитики сервиса бронирования гостиниц от 2ГИС «Отелло» назвали россиянам регионы страны для наиболее удачного наблюдения за северным сиянием.