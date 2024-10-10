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11:43, 10 октября 2024Россия

Приехавших на заработки подростков-близнецов нашли без сознания в российском городе

В Петербурге приехавших на заработки братьев-близнецов нашли без сознания

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге братьев-близнецов, приехавших на заработки из Псковской области, нашли без сознания у станции метро «Проспект большевиков». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, российские подростки несколько месяцев назад прошли реабилитацию от наркотической зависимости.

Минувшей ночью горожане заметили юношей в неадекватном состоянии и вызвали бригаду медиков. Мать пострадавших рассказала, что сейчас их поместили в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.

Россиянка поделилась, что сыновья только летом выписались из реабилитационного центра. Доктора настаивали в продолжении лечения, однако дети убедили семью, что они в полном порядке.

Неделю назад братья объявили, что хотят начать подрабатывать грузчиками в Петербурге. Они планировали вернуться к выходным, но в одну из ночей их матери позвонили из полиции. Она готовится выезжать в больницу к сыновьям. Парни нигде не учились, ушли после девятого класса и бросили колледж.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двух 16-летних студенток обнаружили без сознания посреди улицы. Предполагалось, что они отравились сильнодействующими лекарствами.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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