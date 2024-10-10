Стивен Сигал посетил пленных бойцов «Азова» в Донбассе. О чем он их спросил?

Стивен Сигал посетил пленных бойцов «Азова» в колонии в Еленовке под Донецком

Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий пост специального представителя МИД России по гуманитарным связям РФ и США, посетил пленных бойцов батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) в поселке Еленовка Донецкой народной республики (ДНР).

Видеозапись встречи опубликовали «Вести». На ней видно, как Сигал, держась за высокий забор, общается с украинскими военнослужащими. Сначала у бойцов спросили, знают ли они, кто перед ними. Они ответили положительно и рассказали об условиях содержания в колонии.

К нам относятся хорошо, достаточно хорошо. Не на что жаловаться. Я считаю, что условия приемлемы боец «Азова»

Далее актер поинтересовался у одного из азовцев, хочет ли он вернуться домой. «Я мечтаю об этом», — ответил военный.

Сигал готовит документальный фильм о спецоперации

В мае 2023 года Сигал рассказал, что готовит документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. «Это большая задача — показать нам и всему миру, что на самом деле происходит там, показать всю правду», — отметил он.

По словам артиста, в ленте будут содержаться доказательства того, что спецоперация «не была вторжением России, как говорят другие страны мира, в частности, представители НАТО и США». Сигал также рассказал, что побывал в горячих точках в зоне СВО и пообщался как с российскими, так и с украинскими солдатами. Как признался актер, для него «было шоком то, что украинцы считают, что у них нацистов нет».

До этого он выразил уверенность, что Россия одержит победу в военном конфликте на Украине. «Да, точно вам говорю, мы победим», — подчеркнул Сигал и добавил, что считает Россию своим домом навсегда.

Бойцы «Азова» находятся в плену с 2022 года

В мае 2022 года Министерство обороны России сообщило о полном контроле над территорией завода «Азовсталь» в Мариуполе, на котором шли продолжительные бои. Всего в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, также рассказывал, что при взятии «Азовстали» были ликвидированы более четырех тысяч украинских военных, включая «азовцев».

По состоянию на сентябрь 2024 года, в плену до сих пор находятся более 900 членов нацформирования.