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14:05, 10 октября 2024Мир

ЦАХАЛ атаковал в секторе Газа школу с беженцами

Al Jazeera: 27 человек стали жертвами атаки ЦАХАЛ школы в секторе Газа

Фото: Israeli Army / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала школу в секторе Газа с беженцами. Жертвами удара стали 27 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших в больницу Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе после израильского удара по школьному приюту», — отмечается в материале.

Авторы материала также напомнили, что израильские силы осаждают школу уже шестой день. Помимо этого ЦАХАЛ ведет боевые действия в Хан-Юнисе, а также в лагере беженцев Джабалия.

Ранее Израиль атаковал военные объекты Сирии в окрестностях города Тартус на побережье Средиземного моря, где также расположена российская военная база. Уточняется, что ВС России сбили 13 израильских ракет вблизи этой базы.

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      Максим Габриелян
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