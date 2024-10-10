ЦАХАЛ атаковал в секторе Газа школу с беженцами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала школу в секторе Газа с беженцами. Жертвами удара стали 27 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
«По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших в больницу Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе после израильского удара по школьному приюту», — отмечается в материале.
Авторы материала также напомнили, что израильские силы осаждают школу уже шестой день. Помимо этого ЦАХАЛ ведет боевые действия в Хан-Юнисе, а также в лагере беженцев Джабалия.
Ранее Израиль атаковал военные объекты Сирии в окрестностях города Тартус на побережье Средиземного моря, где также расположена российская военная база. Уточняется, что ВС России сбили 13 израильских ракет вблизи этой базы.