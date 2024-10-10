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16:20, 10 октября 2024Интернет и СМИ

В сети распространили фейк о 188-летнем медитировавшем в пещере старце

В соцсети X распространили фейк о 188-летнем медитировавшем в пещере старце

Кадр: @BGatesIsaPyscho / X

Пользователь соцсети X с ником Concerned Citizen 6 октября опубликовал пост, к которому прикрепил видео со старым мужчиной. Автор публикации написал, что найденному в пещере после длительной медитации жителю Индии 188 лет. Эта информация оказалась фейковой, на самом деле старцу около 110 лет.

Сейчас под оригинальным постом в соцсети X стоит пометка о том, что информация недостоверна.

Как выяснили СМИ, мужчину зовут Сиярам Баба, ему около 110 лет, и он является известным религиозным деятелем. У пожилого человека есть официальная страница в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Журналисты ранее уже писали про Сиярама Бабу. Так, из репортажа 2022 года известно, что он живет в обустроенном ашраме, а не медитирует с молодости в пещере, как об этом писали в недостоверных публикациях. Он также принимает посетителей, от которых принимает по 10 рупий пожертвований и занимается благотворительностью.

На то, что изначальная информация о возрасте недостоверна, говорит и официально подтвержденный рекорд долголетия, который принадлежит прожившей 122 года француженке Жанне Луизе Кальман.

Информация почти не получила распространение в российских СМИ. Удалось найти четыре публикации на эту тему, например в «Газете Балаково» и на сайте «МК». В каждой из них упоминается, что мужчине на самом деле не 188 лет.

При этом публикации о пожилом человеке очень широко распространились в соцсетях. Во «ВКонтакте» можно встретить множество постов, в которых указывается, что сначала сообщалось о 188-летнем возрасте мужчины, но позже выяснилось, что ему около 110 лет.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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