Продюсер Крутой подтвердил, что Леонтьев выступит в России

Певец Валерий Леонтьев выступит в России после долгого перерыва. Эту информацию в разговоре с Ura.ru подтвердил продюсер и композитор Игорь Крутой.

Исполнитель вернется на сцену в рамках юбилейных концертов Крутого в Москве, которые состоятся 8-9 ноября. «И даже в Москву для участия в моем юбилее специально прилетит мой друг Валерик Леонтьев», — сообщил композитор.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своей роли в сериале «Великолепный век», выступит в Государственном Кремлевском дворце с концертом «Музыка турецких сериалов».