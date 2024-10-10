Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:08, 10 октября 2024Культура

Валерий Леонтьев выступит в России

Продюсер Крутой подтвердил, что Леонтьев выступит в России

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Певец Валерий Леонтьев выступит в России после долгого перерыва. Эту информацию в разговоре с Ura.ru подтвердил продюсер и композитор Игорь Крутой.

Исполнитель вернется на сцену в рамках юбилейных концертов Крутого в Москве, которые состоятся 8-9 ноября. «И даже в Москву для участия в моем юбилее специально прилетит мой друг Валерик Леонтьев», — сообщил композитор.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своей роли в сериале «Великолепный век», выступит в Государственном Кремлевском дворце с концертом «Музыка турецких сериалов».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      Бывший премьер Молдавии назвал позором визит главы Еврокомиссии за 10 дней до выборов

      Беспилотник ВСУ атаковал пожарных в Лисичанске

      В ООН раскрыли методы пыток Израиля и палестинских боевиков

      Карди Би похвасталась коллекцией сумок на 194 миллиона рублей

      Стало известно об ударе по контейнеровозу в порту Одессы

      На Западе назвали условие эскалации со стороны НАТО в конфликте на Украине

      В Донецке вблизи образовательной организации сбили дрон ВСУ

      Российская пенсионерка поверила «силовикам» и осталась без дома

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше