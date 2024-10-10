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12:25, 10 октября 2024Россия

Водитель получил ранение при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Гладков: в белгородской Борисовке водитель был ранен при атаке дрона ВСУ

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В поселке Борисовка Белгородской области водитель получил ранение после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на припаркованный автомобиль. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами мягких тканей лица доставили в больницу в Белгород. У машины оказалось повреждено остекление, кроме того, были выбиты окна у находящегося неподалеку магазина, разъяснил Гладков.

По информации властей, дважды под обстрел попал город Шебекино. «По предварительным данным, в результате прилета снарядов повреждены 2 МКД, 6 частных домов и 5 легковых автомобилей», — написал Гладков.

В четверг, 10 октября, над Белгородским районом средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили четыре атаки украинских беспилотников. «В результате падения обломков в селе Репное поврежден один легковой автомобиль, в селе Таврово у одного автомобиля посечен кузов, также повреждён забор частного домовладения», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что три дрона ВСУ ударили по территориям Белгородской области.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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