Три украинских дрона ударили по Белгородской области

Гладков: три дрона ВСУ ударили по территориям Белгородской области

Три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по территориям Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидентов никто из мирных жителей не пострадал. По сведениям Гладкова, в городе Шебекино беспилотником повторно было атаковано предприятие. В результате взрыва сгорело производственно-складское помещение.

Другое предприятие подверглось атаке дрона-камикадзе в селе Байцуры Борисовского района. Там оказалось повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение, уточнил белгородский глава.

В селе Тишанка Волоконовского района с дрона сбросили взрывные устройства, в результате чего у одного легкового автомобиля выбило стекла и посекло кузов, добавил Гладков.

Сотрудники региональных экстренных служб начали проводить работу, заверил губернатор.

Ранее стало известно, что три человека пострадали при ударе ВСУ по Шебекинскому городскому округу Белгородской области.