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11:07, 9 октября 2024Россия

Три человека пострадали при ударе Украины по российскому региону

Белгородский глава Гладков: при ударе ВСУ по Шебекинскому ГО ранены три человека

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Три человека пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил чиновник, двое пострадавших обратились к медикам самостоятельно, еще одна раненая женщина была передана медикам бойцами самообороны. У всех троих диагностированы осколочные ранения.

«По предварительной информации, в городе в шести частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Осколками посечены 10 автомобилей. Кроме того, три беспилотника атаковали два промышленных предприятия», — рассказал о разрушениях в округе Гладков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.

ЖЗЛ
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