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15:08, 11 октября 2024Россия

Детский омбудсмен сравнила введение налога на бездетность с «битьем хлыстом»

Омбудсмен Ярославская: налог на бездетность не решит демографических проблем
Ольга Ярославская

Ольга Ярославская. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Введение налога на бездетность не может стать способом решения демографических проблем России. Об этом, сравнивая идею о таком денежном взыскании с «битьем хлыстом», заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в Telegram-канале.

«Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкиваются с трудностями», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

По ее словам, законодатели должны понять, что введение такого налога — не выход. На первый взгляд это может казаться мотивацией для увеличения семьи, однако на деле — это «настоящий экстремизм против детства», уверена омбудсмен.

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Так Ярославская прокомментировала заявление директора Института социально-экономических исследований Алексея Зубца, который предложил вводить налог на бездетность для россиян старше 35 лет. Согласно его убеждению, каждая бездетная семья должна платить 40 тысяч рублей — такую сумму экономист счел для россиян подъемной и заявил, что она позволит восполнить траты на государственный проект по демографии.

Изначально с идеей ввести налог на бездетность выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. 4 октября он заявил, что деньги с налога можно отправить на модернизацию детских домов в России. Инициатива, как предполагается, признана изменить демографическую ситуацию в России. В Кремле, ранее высказываясь о ней, заявляли, что коэффициент рождаемости в России находится на «страшно низком» уровне, который является катастрофическим для будущего нации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе от введения налога на бездетность. В свою очередь, глава СПЧ Александр Фадеев усомнился в том, что введение такого налога поспособствует повышению рождаемости.

С похожей инициативой парламентарии выступали и раньше, однако она не получила такого широкого распространения. Так, в июне 2024 года налог на бездетность предложил ввести депутат Евгений Федоров. Он объяснил это тем, что такой налог — это конкретный механизм, выработанный СССР в период демографического кризиса Второй мировой войны и введенный в 1941 году.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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