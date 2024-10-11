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15:11, 11 октября 2024Культура

Сыгравшая в «Аноре» российская актриса высказалась о номинации фильма на «Оскар»

Актриса Екамасова высказалась о возможной номинации фильма «Анора» на «Оскар»
Дарья Екамасова

Дарья Екамасова. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Российская актриса Дарья Екамасова, сыгравшая в американском фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера, высказалась о возможной номинации картины на премию «Оскар». Ее слова приводит KP.RU.

Артистка сравнила триумф картины на Каннском кинофестивале с победой на чемпионате мира по хоккею. «Это приятно, когда поговаривают про "Оскар". Пусть поговаривают. Но я считаю, что если ты что-то говоришь, то ты должен это делать. Если ты ничего не делаешь, то тогда и не говори. Поэтому если говорят — пусть дают», — сказала она.

Ранее сообщалось, что «Анора» может стать триумфатором церемонии вручения премии «Оскар».

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      Варвара Кошечкина
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