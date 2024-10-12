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21:42, 12 октября 2024Россия

Кадыров опубликовал видео построения «Ахмата» с участием сына Адама

Кадыров опубликовал видео построения «Ахмата» с сыном Адамом в Ахмат-Юрте
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео построения спецподразделения специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Ахмат» в селе Ахмат-Юрт с участием Адама Кадырова — своего сына и начальника службы безопасности главы Чеченской Республики (ЧР). Ролик он разместил в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил, что Адам провел построение личного состава спецподразделения «Ахмата», которое он курирует. По поручению главы Чечни Адам также вручил высшую награду Республики — Орден Кадырова — командиру подразделения Тимуру Эдилову.

«Он также передал личному составу служебные автомобили, закупленные на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, и поощрил ряд отличившихся сотрудников учебно-тренировочного центра», — отмечается в публикации.

На опубликованном ролике Адам благодарит бойцов «Ахмата» за безупречное выполнение поставленных перед ними задач.

Ранее Кадыров показал кадры боевой работы «Ахмата» в Курской области. На кадрах видны российские бойцы, которые ведут огонь по противнику.

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      Марина Совина
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