Кадыров взял ситуацию после взрыва на АЗС в Грозном под личный контроль

Кадыров взял ситуацию после взрыва цистерны на АЗС в Грозном под личный контроль

Глава Чечни Рамзан Кадыров взял ситуацию после взрыва цистерны с газом на автозаправочной станции (АЗС) в Грозном под личный контроль. Об этом он заявил на своей странице в Telegram.

«Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — написал глава региона.

Кадыров подчеркнул, что все виновные в данном происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших граждан.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет обсуждает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту взрыва на АЗС в Грозном. Также стали известны подробности о погибших при детонации на автозаправочной станции в столице Чечни. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего могли погибнуть двое детей, им было пять и шесть лет.