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10:40, 12 октября 2024Мир

На Западе забили тревогу из-за угрозы Европе после решения Зеленского

Боуз: ЕС ждет волна украинских беженцев после решения Зеленского поднять налоги

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Из-за принятия президентом Украины Владимиром Зеленским решения поднять налоги ради новых средств на военные нужды Киева, Евросоюз ждет очередная волна украинских беженцев. Об этом в социальной сети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Отправлять население на погибель ради прибыли американской военной машины было недостаточно. Диктатор Зеленский собирается удвоить подоходный налог для оставшихся в живых украинцев. В некоторых случаях налоги вырастут более чем в два раза. Осторожно, ЕС, надвигается новая волна украинцев», — говорится в его сообщении.

10 октября Верховная Рада Украины приняла закон о повышении налогов. В частности, документ предусматривает повышение налогов с 1,5 процента до 5 процентов, их планируется направить на военные нужды Киева.

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      Виктория Кондратьева
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