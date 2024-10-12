Боуз: ЕС ждет волна украинских беженцев после решения Зеленского поднять налоги

Из-за принятия президентом Украины Владимиром Зеленским решения поднять налоги ради новых средств на военные нужды Киева, Евросоюз ждет очередная волна украинских беженцев. Об этом в социальной сети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Отправлять население на погибель ради прибыли американской военной машины было недостаточно. Диктатор Зеленский собирается удвоить подоходный налог для оставшихся в живых украинцев. В некоторых случаях налоги вырастут более чем в два раза. Осторожно, ЕС, надвигается новая волна украинцев», — говорится в его сообщении.

10 октября Верховная Рада Украины приняла закон о повышении налогов. В частности, документ предусматривает повышение налогов с 1,5 процента до 5 процентов, их планируется направить на военные нужды Киева.