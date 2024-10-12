Премьер Польши решил сделать забор на границе с Белоруссией неприступным

Премьер Польши Туск: забор на границе с Белоруссией нужно сделать неприступным

Забор на границе с Белоруссией нужно сделать неприступным. К этому призвал премьер-министр Польши Дональд Туск на съезде своей партии «Гражданская платформа», сообщает РИА Новости.

«У нас у всех была двойная необходимость — сдержать нелегальную миграцию на границе с Белоруссией, а одновременно чтобы не было драм, трагедий. Нет более гуманитарной политики для предотвращения таких инцидентов на границе с Белоруссией, чем успешная охрана этой границы», — сказал политик.

Он подчеркнул, что последние месяцы забор постоянно укрепляется, поэтому сейчас стало невозможно разогнуть прутья домкратом, как раньше.

Ранее глава польского правительства объявил, что Польша хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам. Он подчеркнул, что государство должно иметь 100-процентный контроль над тем, кто въезжает в Польшу. По его словам, поляки хотят, чтобы в страну попадали люди, которые хотят работать, платить налоги, интегрироваться в польское общество.