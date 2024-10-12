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21:38, 12 октября 2024Мир

Симоньян назвала скончавшегося бывшего первого министра Шотландии «по-русски душевным»

Симоньян назвала скончавшегося Салмонда «почти по-русски душевным»
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала кончину бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда, выразив соболезнования его близким.

«Бесконечно храброму, почти по-русски душевному, неутомимому борцу за независимость своей родной Шотландии, бывшему первому министру этой страны и, наконец, ведущему RT Алексу Салмонду — вечная память», — написала она.

Ранее стало известно, что Салмонд, возглавлявший Шотландскую националистическую партию в 1990-2000 годах, а затем в 2004-2014 годах, бывший видной фигурой на политической арене страны, ушел из жизни в возрасте 69 лет. С 2021 года он являлся лидером националистической партии «Альба».

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      Марина Совина
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