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20:10, 12 октября 2024Мир

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет

Sky News: бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд умер в возрасте 69 лет

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Салмонд, возглавлявший Шотландскую националистическую партию в 1990–2000 годах, а затем в 2004–2014 годах, был видной фигурой на политической арене страны. С 2021 года он являлся лидером националистической партии «Альба».

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак одним из первых отдал дань памяти Салмонда. «Алекс Салмонд был крупной фигурой в нашей политике. Хотя я не соглашался с ним по конституционному вопросу, нельзя отрицать его мастерство в дебатах или его страсть к политике. Пусть он покоится с миром», — написал экс-премьер в социальных сетях.

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Ранее именно Салмонд призывал не отправлять реликвию Шотландии — «Камень судьбы» — на коронацию Карла III. Камень представляет собой блок песчаника весом 152 килограмма, на нем столетиями короновали шотландских монархов.

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      Вера Владзиевская
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