В Шотландии призвали не отправлять «Камень судьбы» на коронацию Карла III

Экс-премьер Шотландии Салмонд призвал не отправлять Скунский камень на коронацию Карла III

Бывший премьер-министр Шотландии, лидер партии «Альба» Алекс Салмонд призвал не отправлять национальную реликвию страны, Скунский камень, известный также как «Камень судьбы», на коронацию короля Великобритании Карла III. Об этом пишет The Times.

Камень представляет собой блок песчаника весом 152 килограмма, на нем столетиями короновали шотландских монархов. В 1296 году он был похищен войсками короля Эдуарда I из Скунского аббатства и использовался в церемонии коронации английских правителей. В 1996 году реликвию вернули в Эдинбург.

Предполагалось, что «Камень судьбы» будет отправляться в Вестминстерское аббатство во время коронации новых правителей, однако Салмонд настаивает, чтобы власти Шотландии вмешались и запретили вывозить песчаник из Эдинбургского замка.

Политик напомнил, что желание шотландцев провести референдум по вопросу о самоопределении игнорируется британскими властями, поэтому нет причин для того, чтобы передавать в Вестминстер то, что было «украдено 700 лет назад».

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III состоится в субботу, 6 мая 2023 года. Нынешний монарх стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Он почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.