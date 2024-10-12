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16:06, 12 октября 2024Россия

Стало известно о грубых нарушениях безопасности на взорвавшейся в Грозном АЗС

Mash: в ходе проверки АЗС «Лидер» в Грозном было выявлено 9 грубых нарушений

Кадр: Telegram-канал Mash

Последний раз автозаправочную станцию (АЗС) «Лидер» в Грозном, на которой сегодня прогремел взрыв, проверяли на предмет нарушений правил безопасности три года назад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ходе той проверки, как уточняется, инспекторы выявили девять грубых нарушений правил безопасности. Речь шла, в частности, отсутствии в насосах станции средств автоматического контроля загазованности. Кроме того, на АЗС не были установлены датчики загазованности, а автомобильные сливоналивные станции не отвечали требованиям промышленной безопасности.

Утверждается, что вышеуказанные нарушения правил безопасности — лишь некоторые из обнаруженных недочетов. Подробности о других нарушениях не раскрываются.

Автозаправочная станция, на которой сегодня прогремел взрыв, располагалась на проспекте Мохаммеда Али. Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали минимум четыре человека, включая мать с ребенком. В двух последних попал отброшенный взрывной волной баллон.

В конце сентября мощный взрыв прогремел на еще одной российской АЗС — в Дагестане. В результате инцидента здание автозаправочной станции разрушилось, находившиеся поблизости грузовик и две легковые машины были повреждены. Пострадавшими оказались в общей сложности 11 человек, еще 13, включая двоих детей, — погибли.

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      Анатолий Акулов
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