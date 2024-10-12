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15:49, 12 октября 2024Россия

В Госдуме оценили попытку НАТО запугать показом «ядерной мощи»

Слуцкий: попытка НАТО запугать показом «ядерной мощи» не приведет к результату

Фото: PX Media / Shutterstock / Fotodom

Попытка НАТО вызвать страх показом своей «ядерной мощи» не приведет к результату. Об этом в Telegram заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Попытка НАТО запугать "демонстрацией" своей "ядерной мощи" не приведет к результату. Реакция России на любой шаг Запада, угрожающий нашей национальной безопасности, последует незамедлительно», — написал Слуцкий.

Он добавил, что в свою очередь Россия не разбрасывается угрозами, а совершенствует ядерную доктрину. Данные корректировки он назвал ответом на наращивание агрессии со стороны Запада и «военно-финансовую накачку» Киева.

Ранее стало известно, что целью учений НАТО может являться подготовка к ядерной войне против России. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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      Екатерина Грищенко
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