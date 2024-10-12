В Курской области поймали похитителя оружия и военного имущества ВС России

Губернатор Смирнов: бойцы «БАРС-Курск» в Рыльске поймали похитителя оружия ВС РФ

Бойцы из российского отряда «БАРС-Курск» в Ральске Курской области, патрулируя территорию вместе с местным ОМВД, задержали злоумышленника, предположительно похитившего оружие и военное имущество ВС РФ. О поимке подозреваемого сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Командир отделения с позывным Внучек и стрелок с позывным Добрый действовали совместно с сотрудниками полиции при задержании подозреваемого», — уточнил губернатор.

По его словам, бойцы и сотрудники правоохранительных органов действовали оперативно, это был первый опыт работы ополченцев после создания подразделений в России.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Курска заочно арестовал американского журналиста Ника Пэйтона Уолша за незаконное пересечение государственной границы. Основанием стало незаконное пребывание на территории Курской области для проведения видеосъемки в районе Суджи.