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07:43, 12 октября 2024Мир

В Никарагуа захотели разорвать дипломатические отношения с Израилем

Никарагуа приступил к разрыву дипломатических отношений с Израилем

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Правительство Никарагуа по распоряжению президента Даниэля Ортеги приступил к разрыву отношений с Израилем. Об этом заявила вице-президент страны Росарио Мурильо в эфире государственного телевизионного Canal 4.

В пятницу, 11 октября, в Никарагуа состоялась очередная сессия национальной ассамблеи, на которой парламентарии осудили и отвергли военные действия правительства Израиля и призвали правительство разорвать отношения с этой страной.

Ранее в суде ООН прошло слушание по делу против Германии, которую Никарагуа обвинила в содействии Израилю в геноциде в секторе Газа. Манагуа настаивает на том, чтобы Берлину запретили поставлять вооружение Тель-Авиву, поскольку это способствует геноциду палестинцев и противоречит нормам международного права.

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      Юлия Мискевич
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