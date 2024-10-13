Американские полицейские пожаловались на автомобили Tesla

Полицейские из Калифорнии пожаловались на служебные автомобили Tesla

В штате Калифорния, США, полицейские отказываются от автомобилей Tesla. Об этом сообщает The Drive.

По данным издания, полицейские жалуются на ограниченное пространство в автомобиле из-за которого на заднее сиденье помещается только один задержанный. Также их смущает малый запас хода автомобиля: они указали на то, что сидеть и ждать полной зарядки авто с задержанным внутри крайне опасно.

Правоохранители отмечают, что садиться и выходить из машины очень неудобно. По их мнению, для несения службы куда лучше подходит Ford F-150.

В августе штат Калифорния потратил 150 тысяч долларов на закупку нескольких седанов Tesla Model 3 для нужд местной полиции, доработки обошлись еще в 35 тысяч долларов. В 2035 году вступит в силу запрета штата на продажу новых автомобилей на бензине и дизеле.

В 2019 году у калифорнийских полицейских уже был опыт работы на автомобилях предпринимателя Илона Маска, тогда полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником